8 Ara 2019 15:00
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News Code: 83586192
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Zarif İstanbul yolcusu

Zarif İstanbul yolcusu

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılmak için yarın İstanbul yolcusu olacak.

Dışişleri Bakanı Zarif'in 9 Aralık günü 'Barış, İş Birliği ve Refah' sloganı ile İstanbul'da düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılacağı duyuruldu.

Bu konferansın odak noktası, Afganistan'ın geleceği için diyalog, barış, katılım ve bölgesel iş birliğidir.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 1. Bakanlar Konferansı, 2011 yılında Türkiye, İran, Afganistan, Azerbaycan, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve BADE'nin dışişleri bakanlarının katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

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