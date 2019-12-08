Zarif İstanbul yolcusu

Dışişleri Bakanı Zarif'in 9 Aralık günü 'Barış, İş Birliği ve Refah' sloganı ile İstanbul'da düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılacağı duyuruldu.

Bu konferansın odak noktası, Afganistan'ın geleceği için diyalog, barış, katılım ve bölgesel iş birliğidir.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 1. Bakanlar Konferansı, 2011 yılında Türkiye, İran, Afganistan, Azerbaycan, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve BADE'nin dışişleri bakanlarının katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.