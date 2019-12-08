İranlı tekvandocu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı

128 sporcunun katılımıyla 6-7 Aralık tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen 2019 Dünya Grand Prix Tekvando Şampiyonası'nın finali, erkekler ve kadınlar dalında düzenlendi.

Yarışma, Dinamo Moskova spor kompleksinde, dört ağırlık kategorisinde erkekler ve kadınlar arasında dünyadaki en iyi 16 tekvando oyuncusunun sahne almasıyla iki gün boyunca gerçekleşti.

İranlı sporcular Armin Hadipur -58 kg’de, Mirhaşim Hüseyni ve Soruş Ahmedi -68 kg’de, Seccad Merdani ise 80 kg’de bu yarışmalara katıldı.

İran, Azerbaycan, Almanya, ABD, Ürdün, Özbekistan, İspanya, Avustralya, Slovenya, İngiltere, İtalya, İrlanda, Brezilya, Belçika, Portekiz, Türkiye, Tunus, Çin, Tayvan ve Dominik, Rusya, Fildişi Sahili, Senegal, Kazakistan, Hırvatistan, Güney Kore, Küba, Gabon, Meksika, Mısır, Moldova, Norveç ve Nijer gibi ülkelerden tekvandocular bu turnada madalya için yarıştı.

Yarışmanın finalleri bugün düzenlendi.