Nükleer Anlaşma'yı korumak, kolektif bir sorumluluktur

Twitter hesabından açıkloamada bulunan Borrell, Nükleer Anlaşma'nın önemine değinerek, bu anlaşmanın korunmasının tüm tarafların sorumluluk alanı içinde olduğunu dile getirdi.

Borrell şu ifadelere yer verdi:

'Nükleer Anlaşma uluslararası güvenlik ve Nükleer Silahların Yaygınlaştırılmasını Önleme Antlaşması'nın ayakta kalması için hayati önem arzediyor. Bu anlaşmanın korunması için hepimize sorumluluk düşüyor. Nükleeer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'nın yapılmasından sonra, koordinatör olarak Nükleer Anlaşma'nın tam olarak uygulanması ve şimdiki süreci terse çevirmeyi destekliyorum.'

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 14. Ortak Komisyonu, anlaşmaya taraf ülkelerin dışişleri bakan yardımcıları ve siyasi genel müdürler düzeyinde düzenlendi.

3 saat süren oturumun başkanlığını İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ve AB Dış Politika Komiseri Yardımcısı Helga Schmidt yapmaktaydı ve toplantıya Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya temsilcileri de katıldı.

Toplantının yeri bazı tehditlerden dolayı değiştirilerek Viyana’daki AB binasında yapıldı.

Irakçi daha önce Çin ve Japonya’da KOEP’in son durumu ile ilgili görüşmelerde bulunmuştu ve bugün de toplantı sonrası bazı ikili temaslarda bulunması beklenmektedir.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

Karşı taraf şu ana kadar taahhütlerinin yerine getirmesi yönünde bir adım atmadığından İran şu ana kadar 4 adımda bazı taahhütlerini azalttığını ilan etmiştir.

Geçtiğimiz haftalarda Belçika, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Hollanda yayınladıkları ortak bildiride Nükleer Anlaşma'yı destekleyerek, İran ve Avrupa arasında ticaretin devam etmesini öngören INSTEX isimli mekanizma ve ödeme aracına katılacaklarını duyurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan ortak bildiride 6 Avrupa ülkesi, İran ve 5 dünya gücü arasında imzalanan Nükleer Anlaşma'nın korunması ve tam kapsamlı uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

'Nükleer Anlaşma oy birliğiyle BM Güvenlik Konseyi'nce onaylandı. Bu anlaşma dünyada Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın uygulanmasında önemli bir unsur olarak bölgesel istikrarın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.'

Belçika, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Hollanda dün yaptıkları açıklamada, Avrupalıların Nükleer Anlaşma'ya destek sunmaya ve ekonomik bölümünü uygulamaya devam etttiğini belirterek, İran ve Avrupa arasında ödeme aracı olarak kurulan INSTEX isimli mekanizmaya katıldıklarını duyurdu.

6 Avrupa ülkesi ayrıca Avrupa'nın Nükleer Anlaşma kapsamındaki ekonomik taahhütlerini ifa etmediğini işaret etmeksizin, İran'ı en kısa zaman anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini uygulamaya geri dönmeye çağırdı.

INSTEX'in merkezi Fransa'dadır.