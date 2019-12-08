Türkiye'de düzenlenecek Uluslararası Mevlana Sempozyumu'na İranlı araştırmacılar katılacak

DHA'da yer alna habere göre, 'Hz. Mevlana ve Medeniyetlerde Vefa' başlıklı etkinlik, 10-11 Aralık tarihleri arasında Konya Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye,'nin yanı sıra İran, KKTC, Azerbaycan, Pakistan, Hindistan ve balkanlardan araştırmacılar, bilim insanları ile akademisyenler Konya'da bir araya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi, Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı, İranlı Prof. Dr. Kadir Gülkariyan sempozyumla ilgili yaptığı açıklamada, Mevlana'nın günümüze ışık tutan birçok sözü ve anlatılarının sempozyumda sunulacak bildirilerde yer alacağını söyledi.

Gülkarian şu ifadeleri kullandı:

"Günümüz koşulların ağır ve çileli gidişatına bakıldığında, Mevlana'nın sözleri ve anlatılarındaki insan-toplum sorumluluğu ve medeniyetlerin pozitif anlayış ve diyalog yoluyla gerek politik, gerekse sosyal alanlarda sorunların çözümündeki nitelik ve nicelikler bilim insanlarının odak noktalarıdır" dedi.