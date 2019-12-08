Muskat'la iş birliğimizi geliştirmek için her hangi bir sınırlamamız yok

Tahran'da bulunan Umman Sanayi ve Ticaret Bakanı Ai bin Mesud el-Soneydi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, İran-Umman siyasi ilişkileriinn en üst seviyede olduğuna işaret ederek, 'Tahran-Muskat ilişkilerinin gelişmesi, İslam dünyası ile bölge ülkelerinin yararınadır ve hiç kimse bu ilişkilerdne zarralı çıkmaz' diye konuştu.

İran-Umman arasında var olan samimi ilişkilerin diğer bölge ülkeleri için bir örnek oluşturabileceğinin altını çizen Cihangiri, 'İran ve Umman gibi bölgenin önemli ülkeleri, ilişkilerini geliştrerek, İslam dünyasnın bugün karşılaştığı sorunların ortadan kaldırılmasında önemli rol ifa edebilirler' ifadesini kullandı.

İran'ın Umman'la ikili ilişkilerini güçlendirmek için kararlı olduğuna dikkati çeken Cihangiri, 'Geçtiğimiz yıl 1.3 milayr olan ikili ticaret hacmimiz, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin önemli bir sayfaya taşındığını gözler önüne sermektedir, ancak gfereken ve istenen düzeye çıkamk için atmamız gereken çok adımımız var' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Fars Körfezi'ne kıyıdaş ülkeler arasında Umman ile en iyi ticari ilişkier kurmak istediğine değinen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, 'Başta transit ve gemicilik olmak üzere ticaret hacmimiz artmalıdır' diye ekledi.

Umman Sanayi ve Ticaret Bakanı el-Süneydi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke iş adamları arasında karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştiğine işaret ederek, 'Bu yıl iki ülke iş adamlarının doğrudan iletişime geçtiğine tanık olmaktayız' dedi.

Tahran'a Ummanlı iş adamlarından oluşan 30 kişilik bir heyetin başında geldiğine dikkati çeken Ummanlı yetkili, 'İki ülke iş adamları arasında yapıcı gilişkiler kurulmuş ve ikili ticaretin yeni bir evreye taşınması için elimizden geleni yapmak zorundayız' ifadesine yer verdi.

Ummanlılar için İran'da sağlık ve ziyaret turizmi alanında bütük kolaylık ve imkanların oluşturdulduğuna değinen el-Süneydi, 'İran-Umman ilişkileri, iki ülke üst düzey yetkililerinin desteğiyle büyük bir gelişme katedebilir' diye ekledi.