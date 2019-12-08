İran firması 17 bin saat kalıcılığı olan nano yağlayıcı madde üretti

Nano motor yağı üretim sektöründe faaliyet gösteren Perdis Kimya Bahter Şirketi'nin teknik ve üretim müdürü Hani Fazıli, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Elmas nano parçacıklarından oluşan nano yağlayıcı madde, yakıt tüketimini yüzde 6-8 civarında azaltır, arabanın hızlanma süresini yüzde 30 kadar artırır, araba egzozundan çıkan kirli gazların miktarını %11-31 düşürür ve motor yağının performans veya çalışabilirlik süresini diğer motor yağlarına göre 2 veya 3 kat daha çoğaltır' dedi.

Ürettiklerini ürünün halihazırda Türkiye de dahil 15 ülkeye ihraç ettiklerine dikkati çeken Fazıli, ürünü Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Ermenistan, Kosova, Azerbaycan, İtalya ve Irak gibi hedef pazarlarının da olduğunu dile getirdi.

Bu ürünün teknik bilgisinin İran fimrasına ait olduğunu için Brezilyta Petrol Firması ile iş birliği anlaşması imzaladıkalrını kaydeden Fazıli, kendi teknik bilimlerini bu Brezilyalı firmaya da sattıklarını ifade etti.

Dünyada nano motor yağlarının üretildiğine işaret eden Perdis Kimya Bahter Şirketi'nin teknik ve üretim müdürü Hani Fazıli, 'Buna rağmen 17 bin saat kalıcılığı olan ve saydığımız bu özellikleri barındıran elmas nano parçacıklarını içeren diğer bir ürün yoktur' diye ekledi.