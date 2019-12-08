İran nükleer markası Rusya ve ABD araştırma mserkezlerinde kendine yer bulmuştur

Tahran'ın batısında yer alan Kerec'te İslami Azad Üniversitesi'nde 50. Nükleer Sanayi Kazanım Fuarı sırasında İRNA muhabirine konuşan Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Asger Zarean, ihracatın kurumun yaklaşımları arasında yer aldığını belirtti.

İran'ın blöf yaptığını iddia eden Amerikalılara 30 ton kadar ağır su ürünü sattıklarına işaret eden Zarean, bu üründen 40 ton kadarını da Ruslara sattıklarını ifade etti.

Ağır su için bazı Avrupa ülkelerinin talepte bulunduklarını söyleyen Zarean, bunlardan bir kısmının gerçekleştiğini, bir kısmının da incelendiğini açıkladı.

Nükleer Anlaşma'nın imzalanmasından sonra 400 tona yakın sarı keki ithal ettiklerine dikkati çeken Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Zarean, 'Buna karşılık 8.5 ton zenginleştirilmiş uranyumu da teslim ettik' değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce nükleer sanayinin sadece beş ülkenin tekelinde olduğunu kaydeden Zarean, 'Uranyum ve ağır suyun ihracatı ve ham maddelerin ithalatı ile bu tekeli kırdık' diye ekledi.