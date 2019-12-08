Gülistan iline 300 milyon dolarlık Türk yatırımı

İRNA muhabirine konuşan Gülistan İl Ekonomi İşler ve Maliye Genel Müdürü Davud Tebersa, 308 milyon dolarlık yatırımın turizm, gıda sanayii ve elektrik üretim santralinin inşası gibi sektörlerde elde edildiğini belirtti.

Toplam yatırım miktarının 300 milyon dolarının bir Türk yatırımcıa ait olduğuna değinen Tebersa, 'Şimdiye kadar 500 yatırım fırsatı içinden 107 yatırım fırsatı değerlendirilmiş ve tanıtıma hazır duurma gelmiştir' dedi.

Bu 107 yatırım fırsatı için Farsça ve İngilizce olmak üzere özetin kataloglarının hazırlandığına işaret eden Tebersa, hazırlanan katalogların Gülistan Ekonomi İşleri ve Maliye sitesinde yer aldığını ifade etti.

20 bin metrekarelik büyüklüğü ile İran'ın Hazar Denizi'nin güneydoğusunda yer alan Gülistan ili, yatırım için gerekli kapasiteye sahip ve tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde yeni istihdam imkanlarının yaratılabileceği bir il olarak bilinmektedir.

Gülistan ilinde yedi iklim bir ortamının olması, Türkmenistan ile ortak sınır paylaşması, Orta Asya ülkeleri ile demiryolu hatları ile bağlantılı olması İnceburun gibi önemli bir gümrük kapısının ilde faaliyet göstermesi, Gürgan Uluslararası Havalimanı, Etrek Serbest Bölgesi ve diğer sanayi siteleri ile yerli ve yabancı yatırım için çok uygun ve elverişli bir ortam sunmaktadır.

1 milyon 869 binlik nüfusu ile Gülistan ilinin temel ekonomik sektörü, tarımdır.