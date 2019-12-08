İran, Bosna Hersek Diplomatik Hayır Kermesi'ne aktif olarak katıldı

Bu seneki kermese 40 yabancı büyükelçilik görevlisi ile 80 Boşnak topluluk katıldı. Bu hayır kermesinden elde edilecek gelir, Bosna Hersekli çocuk ve gençleri ile ilgili hayir işler için harcanaktır.

Binlerce Bosna vatandaş Bosna Hersek Diplomatik Hayır Kermesi'ni ziyaret etti.

İran’ın Saraybosna Büyükelçisi Mahmud Haydari de Bosna Hersek Diplomatik Hayır Kermesi'nde İran standını ziyaret ederek, İran Büyükelçiliği personeli, Kültür Ataşesi ve özellikle İranlı kadınları takdir etti.

Bazı ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri, İran standını sunulan ürünlerin çeşitliliğinden dolayı bu fuardaki en iyi stant olarak seçti.

Ziyaretçilerin belirttiğine göre, İran standı el sanatları, sanatsal ve kültürel eserler ve özellikle çeşitli geleneksel yemekler ve tatlılardan dolayı Saraybosna Hayır Kermesi'nin en dikkat çekici ve en iyi standlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekti.