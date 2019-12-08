İran'da milletvekili olmak için 13 bin 896 kişi kayıt yaptı

İran Seçim Komitesi Sözcüsü İsmail Musevi, gazetecilerle düzenleidği basın toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerde milletvekili seçilmek için kayıt yaptıran kişilerin sayısını açıklayarak, kayıt yaptıranların 1605'inin kadınlardan, geriye kalan 12 bin 291 kişinin ise erkeklerden oluştuğunu ifade etti.

Musevi'nin belirttiğine göre, kayıt yaptıran adayların yüzde dördünü oluşturan 601 kişinin İran dini medreselerinden mezun olanlardan, yüzde 14'ünün doktora mezunu, yüzde 77'sinin yüksek lisans ve diğerlerinin lisans ve altı mezunu olduklarını kaydetti.

Kayıt yaptıran adaylardan %4'ünün daha önce de milletvekilliği yaptığına işaret eden Musevi, 'Yüzde 23'ü de daha önce bir kez adaylık için başvuruda bulunmuştur. Tahran 3138, İsfahan 1099, Huzistan 800 ve Fars 739 aday başvurusu ile İslami Şura Meclisi seçimlerinde milletvekilli olabilmek adaylşık başvurusu yapanların başında geliyor' diye vurguladı.

Musevi'nin dediğine göre, Uzmanlar Meclisi için de yapılan adaylıkı başvurularında 57 kişi kayıt yaptırdı.