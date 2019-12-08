Direnişle İran'ı yöneteceğiz

İslami Şura Meclisi'nde düzenlenen ve 1399 yılı (21 Mart 2020- 20 Mart 2021 arası) bütçe tasarının görüşüldüğü oturumuda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Geçtiğimiz son dokuz ayda ambargo ve baskıların artmasına rağmen, hükümetin öngördüğü önemli ve temel plan ve programlar ya faaliyete başlamış veya yılsonuna kadar faaliyete başlayacaktır' diye konuştu.

'Amerikan ve Siyonist düşmanlarımız, yaptırımları şiddenlendirerek ülkemizi yok edeceklerini ve hükümeti yasa ve bütçe onaylayamayacak kadar zayıf düşüreceklerini düşünüyordu. Onlar bugün ümistizliğe kapılmış ve gelecek te ümitsizliğe devam edeceklerdir' diyen Ruhani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'İstatistikler İran'ın ilerlediğini gözler önüne rsermektedir. Tarımda üretim geçtiğimiz bir yıla kıyasla büyük bir gelişme kaydetmiştir. Son aylarda çok sayıda baraj faaliyete başlamış ve bizim hükümetimiz döneminde şimdiye kadar toplam 35 baraj faaliyete başlamıştır. Bu da ekonominini doğru yol ve çizgide ilerlediği demektir.

Düşmanlarımız İran ekonomisine diz çöktürmeyi hedefleseler de bu işte başarısız olmuşlardır. Büyük ve anlayışlı halkımız bu zor koşullarda işleri yürütmeyi başarmıştır.'