İranlı tekvando antrenörü dünyanın en iyisi seçildi

Moskova'da düzenlenen 2019 Dünya Tekvando En İyiler Töreni'nde Azerbaycan ile iyi bir yıl geçirmiş olan Rıza Mihmandust, Dünya'nın En İyi Antrenörü Ödülü'ne değer görüldü.

Ayrıca Mihmandust 2016 yılında da bu unvanı kazanmıştı.

Güney Koreli tekvandocu Cun Cang erkekler dalında dünyanın en iyi tekvandocusu seçilirken, Taylandlı tekvandocu Panipak Wong da kadınlarda dünyanın en iyi tekvandocusu unvanını elde etti..

Yılın en iyi vuruş ödülü Güney Koreli tekvandocu Kyo Don'a giderken, Sirbistan ve Rusya'dan hakimler ise 2019 Yılın Dünya En İyi Hakemleri olarak seçildiler.