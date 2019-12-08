ABD'nın sinirlenmesinin asıl nedeni, İran'ın bilimsel gelişmesidir

İran'a giriş yaptığı sırada gaztecilerin sroularını yanıtlayan Mesut Süleymani, 'İslam İnkılabı Rehberi Ofisi, hükümet, Yargı Erki ve özellikle Dışişleri Bakanı Zarif'in konuyu takip etmelerinden dolayı teşekkürlerimi bildiriyorum. Onlar .ço çalıştı ve umarım bunları telafi ederim' diye konuştu.

Bilimsel faaliyeti bırakmaya karar verdiğini kaydeden Süleymani, 'Ancak yapılan çalışmalar ve özelşkle öğrencilerden gelen talep üzerine bunu yapamayacağımı anladım. Sadece teşekkür edebilirm' ifadesini kullandı.

Araştırmanın önemine değinen Süleymani, 'Amerikalılar bizim bilimimizden korkuyor. Dolayısıyla bilimsel çalışmalarımızda güçlenerek, dünyada bir konumumuzun olması gerekiyor. Kuşkusuz değerli çalışmalara imza atabillen bilim adamlarımız mevcut' diye belirtti.

ABD'de tutukluğuna da işaret eden bilim adamı Süleymani, 'ABD'nin amacı halkla düşmanlıktır. Onlar İran ve İranlı'nın bir numara düşmanıdır. Beni hapishaneye götürdüklerinde diğer mahpuslara terörist olduğuun ve bomba patlatmaya hazır olduğumu söyleyerek, onları korkutmaya çalışıyorlardı. Ancak hiç kimse üzerime atılan suça inanmadı. Onlara hastlarım beni bekliyor dediğimide, 'ölsünler sorun yok' diye yanıt veriyorlardı' dedi.

İranlı bilim adamı Mesut Süleymani, ABD'de bir yıl rehine olarak tutulduktan ve yasa dışı hapisten sonra, Dışişleri Bakaı Zarif'in İsviçre'nin Zürih kentine ziyareti sonrası serbest bırakılarak, Zarif ile birlikte akşam saatlerinde Mehrabad Havalimanı'na ayak bastı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı ile diğer güvenlik ve adli yetkililerin aylarca süren çalışma ve iş birliği sonucu ve İsviçre hükümetinin diplomatik bir süreç içerisinde katkıda bulunması ile, İran yaptırımlarını delmekle absürd bir biçimde suçlanan ve ABD'de bir yıl boyunca tutuklu kalan İran üniversitelerinde öğretim görevlisi ve bilim adamı Mesut Süleymani, serbest bırakıldı.

Ayrıca Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayı ve adli ve güvenlik mercilerinin iş birliği ile İran'da casusluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezasını çekmekte olan Amerikan vatandaşı Xiyue Wang da İslami rafet ve şefkat dikkate alınarak, ABD'ye gitmek üzere İsviçre yetkililerine teslim edildi.

Dışişler Bakanı Muhammed Cevad Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Mesut Süleymani ve Xiyue Wang'ın kısa zaman içerisinde ailelerine kavuşmalarından dolayı çok mutluyum. Başta İsviçre hükümeti olmak üzere bu hususta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' açıklamasını yaptı.

Sayın Mesud Süleymani, hematoloji ve kök hücre biliminde dünyanın en üstün %1 bilim adamları arasında yer alıyor. Adı geçen kişi insan haklarını savunan kurumların sessizliğinde FBI tarafından gözlatında alınmıştı.