Bilim ve teknoloji, düşmanların gözüne batan en büyük dikendir

ABD'de bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunduktan sonra bugün serbest bırakılan İranlı bilim adamı Mesut Süleymani ile birlikte Tahran Mehrabad Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Zarif, Öğrenci Günü'nü tebrik ederek, 'Bugün Öğrenci Günü'nde ülkemizin en büyük bilim adamlarından birinin yurda dönmesinden mutluluk duyuyoruz. Süleymani hoca 14 aydı hiçbir sebep göserilmeksizin ABD'de rehine gibi tutuluyordu' diye konuştu.

Süleymani'nin Amerikan vizesini aldıktan sonra resmi davet üzerine ABD'nin en büyük üniversitelerinden birinde bilimsel araştırma yapmak için gittiği bu ülkede ABD hükümeti tarafından gözaltına alındığını açıklayan Zarif, 'Bugün Dışişleri Bakanlığı personeli de bu serbest bırakılma işinin gerçekleştiği için mutluluk duyuyor. Kendisine defalarca ABD'de kalması için teklifler götürülmesine rağmen, vatansever Süleymani orada kalmayarak ülkesine hizmet etmeyi hedeflemektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Süleymani'nin vatana dönmesini tebrik eden Zarif, 'Süleymani'nin eşi, ailesi ve serbest bırakılması süreci ile yakından ilgilenen bilim camiamızı kutluyorum. Ayrıca Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Yargı Erki ve güvenlik güçlerine, ülkemizde casusluk suçu işlediği gerekçesiyle mahpus olan bir Amerikan vatandaşı ile Süleymani'nin takas işlemine onay verdikleri için teşekkür ediyorum' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

'ABD son 40 yılda İran'ın gelişmesini önlemeye çalışmıştır. Azami baskının amacı da İran'ın gelişmesinin önünü tıkamaktır. Süleymani hoca ile geçirdiğim 5 saat içinde kendisinin söylediğine göre, Amerikan yetkili ve yargıçlarının en çok sinirlendiği konusu, İranlı bilim adamlarının bilimsel kazanımlarıdır. Bu da bilim ve teknolojinin bu halkın iyiliğini istemeyenlerin gözüne batan en büyük diken olduğu anlamına gelmektedir.'

İranlı bilim adamı Mesut Süleymani, ABD'de bir yıl rehine olarak tutulduktan ve yasa dışı hapisten sonra, Dışişleri Bakaı Zarif'in İsviçre'nin Zürih kentine ziyareti sonrası serbest bırakılarak, Zarif ile birlikte akşam saatlerinde Mehrabad Havalimanı'na ayak bastı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı ile diğer güvenlik ve adli yetkililerin aylarca süren çalışma ve iş birliği sonucu ve İsviçre hükümetinin diplomatik bir süreç içerisinde katkıda bulunması ile, İran yaptırımlarını delmekle absürd bir biçimde suçlanan ve ABD'de bir yıl boyunca tutuklu kalan İran üniversitelerinde öğretim görevlisi ve bilim adamı Mesut Süleymani, serbest bırakıldı.

Ayrıca Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayı ve adli ve güvenlik mercilerinin iş birliği ile İran'da casusluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezasını çekmekte olan Amerikan vatandaşı Xiyue Wang da İslami rafet ve şefkat dikkate alınarak, ABD'ye gitmek üzere İsviçre yetkililerine teslim edildi.

Dışişler Bakanı Muhammed Cevad Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Mesut Süleymani ve Xiyue Wang'ın kısa zaman içerisinde ailelerine kavuşmalarından dolayı çok mutluyum. Başta İsviçre hükümeti olmak üzere bu hususta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' açıklamasını yaptı.

Sayın Mesud Süleymani, hematoloji ve kök hücre biliminde dünyanın en üstün %1 bilim adamları arasında yer alıyor. Adı geçen kişi insan haklarını savunan kurumların sessizliğinde FBI tarafından gözlatında alınmıştı.