İran'dan 22 üniversite, dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında yer aldı

2019 Green Metrik Endeksi Sıralaması'nda İran'dan 22 üniversitenin ismi yer aldı. Zencan Üniversitesi İran'da en yeşil üniversite seçilirken, bu sıralamada dünya 48.'sı unvanını elde etti.

Dünya genelinde 780 üniversitenin yer aldığı Green Metric Endeksi Sıralaması, çevreye duyarlılığı artımayı ve üniversitelerin kalıcı kalkınmaya önem vermelerini hedefliyor.

GreenMetric endeksi çalışmasında üniversiteler çevre düzenlemesi, enerji, iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ve karbon ayak izi ölçümleri gibi farklı alanlardaki çeşitli kriterlere göre değerlendiriliyorlar.

İran'dan bu endeskte yer alan üniversitelerin isimleri şöyle: Zencan, Kaşan, Gilan, İsfahan, El-Zehra, Firdevsi, Şahrud Teknik, Razi, Muhakkık Erdebili, Azad Araştırma ve Bilim, Tahran, Erak, İbn-i Sina, Şiraz, Azad, Emirkebir, Şerif, Yezd, Tebriz, Zencan Tıp Bilimleri, Teknik ve Mesleki ve Bilimsel ve Uygulamalı üniversiteleri.