İran Erkekler Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Asya üçüncüsü

Japonya ile karşılaştığı üçüncülük maçında sahadan 66-55 skorlar zaferle ayrılan Millilerimiz, bu maçtan önce Çin, Tayland ve Güney Kore'yi mağlup etmiş ve Avustralya ve yine Japonya karşısında yenilmişti.

Millilerimiz Çin maçında elde ettiği galibiyetle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı da kazanmıştı.

İran Kadınlar Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da son maçta Afganistan'a karşı zaferle şampiyonanın beşincisi oldu.

Tayland'da düzenlenen Asya-Okyanusya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, kadınlar dalında 8 ve erkekler dalında 14 takımla oynandı. Şampiyona sonucu erkeklerde en iyi dört takım, kadınlarda ise en iyi 3 takım 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.