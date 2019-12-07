ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı serbest bırakılarak, İranlı yetkililere teslim edildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı ile diğer güvenlik ve adli yetkililerin aylarca süren çalışma ve iş birliği sonucu ve İsviçre hükümetinin diplomatik bir süreç içerisinde katkıda bulunması ile, İran yaptırımlarını delmekle absürd bir biçimde suçlanan ve ABD'de bir yıl boyunca tutuklu kalan İran üniversitelerinde öğretim görevlisi ve bilim adamı Mesut Süleymani, serbest bırakıldı. Süleymani'nin birkaç saat içinde yurda giriş yapması bekleniyor.

Ayrıca Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayı ve adli ve güvenlik mercilerinin iş birliği ile İran'da casusluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezasını çekmekte olan Amerikan vatandaşı Xiyue Wang da İslami rafet ve şefkat dikkate alınarak, ABD'ye gitmek üzere İsviçre yetkililerine teslim edildi.

Dışişler Bakanı Muhammed Cevad Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Mesut Süleymani ve Xiyue Wang'ın kısa zaman içerisinde ailelerine kavuşmalarından dolayı çok mutluyum. Başta İsviçre hükümeti olmak üzere bu hususta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' açıklamasını yaptı.

Sayın Mesud Süleymani, hematoloji ve kök hücre biliminde dünyanın en üstün %1 bilim adamları arasında yer alıyor. Adı geçen kişi insan haklarını savunan kurumların sessizliğinde FBI tarafından gözlatında alınmıştı.

ABD yönetimi son yıllarda İran bilim camiasına karşı iki yüzlü davranarak, ülkemizin bilim alanlarında bağımsızlık ve kendi kendine yeterliliğinin önüne geçmeye çalışmaktadır. ABD yetkilileri İran halkı ve devleti ile açık şekilde düşmanlıklarını göstermekten çekinmiyor'.

ABD'de gözaltına alınan İranlı bilim adamı Mesud Süleymani'nin kardeşine göre, Mesud Washington yönetimince rehin alınmış ve bu nedenle ABD tarafından serbest bırakılması gerekiyordu.

İrna'ya konuşan Mesud Süleymani'nin kardeşi Resul, 'Mesud 22 Ekim 2018'de üniversite öğretim görevlisi ve kök hücre dalında araştırmacı olarak ve ABD'den kazandığı araştırma fırsatından yararlanmak için bu ülkeye gitti, ancak tüm koordinasyonlar ve vize alımına rağmen, bilinmeyen nedenlerle Şikago Havalimanı'nda gözaltına alındı ve Georgia Eyaleti'nin Atlanta şehrinde Deyton hapishanesine gönderildi' demişti.