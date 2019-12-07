Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Japonya ziyareti hazırlıkları yapılmaktadır

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Japonya televizyon kanalı NHK'ye verdiği röportajda, 'Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Japonya ziyaretinin tarihinin belirlenmesi için gereken adımlar atılmış ve bu konuda yakında karar alınmasını umuyoruz' dedi.

Japonya'nın İran'ın ekonomik ortağı ve İran'a teknoloji transfer eden bir ülke olduğuna değinen Irakçı, İran'ın da bu ülkenin önemli petrol tedarikçilerindne biri olduğunu söyledi.

İran'ın Japonya ile süregelen olumlu ilişkilerini korumak istediğine dikkati çeken Irakçı, bu ülkeye İran'ın gelecekte yeniden petrol ihracatına başlaması konusunda ümitli olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı geçtiğimiz hafta 2 günlük bir ziyare için gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Başbakanı Abe Şinzo ve Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yazılı mesajını içeren mektubu Abe Şinzo'ya sunmuştu.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo da 40 yıl aradan sonra ilk Japon başbakan olarak Mayıs Haziran ayında İran'a gelmiş ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü.