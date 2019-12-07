İran'ın 4 filmle katılacağı II. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali 13 Aralık'ta başlayacak

Sondakika.com sitesinde yayınlanan habere göre, 50 kısa film ve 4 uzun metraj filmin sinemaseverler ile buluşacağı festivalde Türkiye'de ilk kez gösterime girecek filmler de yer alıyor.

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl değerli ozan Aşık Veysel anısına, 13-14-15 Aralık tarihlerinde ikincisini gerçekleştiriyor. 62 ülkeden 750 filmin başvuru yaptığı festivalde, bu yıl 50 kısa film ve 4 uzun metraj film sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında filmler; Fitaş Sineması, Salt Galata ve Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde gösterilecek.Film gösterimlerinin yanında, 14 Aralık'ta Salt Galata'da "Uzun Metraja Geçiş Deneyimleri" adlı bir festival söyleşişi gerçekleşecek. Söyleşide Jüri Başkanı Reis Çelik, Nima Cavidi ve Ado Hasanoviç konuk olacak. Söyleşinin moderatörlüğünü Festival Direktörü Faysal Soysal yapacak.

4 Aralık'ta Akademi Beyoğlu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında II. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin programını açıklayan Festival Direktörü Faysal Soysal; "Bu yıl festivalimizi, arzu ettiğimiz bütün dost tanımlarını kendinde barındıran, karanlık dünyasına rağmen hem kendi gününü hem bugünümüzü aydınlatan, sadece kendi coğrafyasına değil dünyanın dostluğa ve aşka aç başka coğrafyalarına da sazıyla ölümsüz notalar eken değerli ozanımız Aşık Veysel'in anısına yapıyoruz.62 ülkeden 750 filmin başvuru yaptığı festivalimizde, 11 farklı ülkeden gelen birbirinden özel 16 kısa film ödüller için yarışacak. Türkiye'den üç, İran'dan dört, Hollanda, ABD, İtalya, Çin, Tayvan, Irak, Fransa, Kosova ve Rusya'dan birer filmin yer aldığı bu seçkide animasyon ve kurmaca filmler yer alıyor. Yarışma seçkisinin yanı sıra festivalde "Kırk Yıllık Hatır Seçkisi", "Özel Gösterim Seçkisi" ve "Panorama Seçkisi" bölümlerimiz var" dedi.

Festivalde onur ödüllerinin de verileceğini açıklayan Genel Koordinatör Lütfi Şen; "Dostlukları ve samimi is¸leri ile bizlere ilham veren iki usta, Mevlüt Koçak ve Gülsen Tuncer'e 'Dostluk Onur Ödülü' takdim etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 15 Aralık Pazar günü saat 19:00'da Grand Pera'da gerçekleşecek ödül töreninde onur ödüllerini takdim edeceğiz" dedi.