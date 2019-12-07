29. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı'na İran firmaları aktif olarak katıldı

11 salon ve ham maddeler ile sanayi makineleri olmak üzere 2 bölümde faaliyete başlayan 29. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı'na plastik sektörünün önde gelen 1048 firması katıldı. Fuarın girişinde Çin ve Hindistan ile adı ana spornsorlar arasında yer alan İran firmalarının aktifliği dikkatleri üzerine çekmektedir.

32 İran firmasının yanı sıra ülkemizden Ulusal Polimer Derneği, Masretiç. Derneği ile Plastik Sanayi Derneği de fuarda yer aldı.

İran-Türkiye İleri Teknoloji Merkezi standında da İran'dan 6 bilim temelli şirket, ürünlerini görücüye çıkardı. Parsa Polimer Şerif, Fanavar Amize Pişrefte, Padana Polimer, Nirumend Polimer Pars, Bon Afzar ve Arya Polimer'den oluşan bu 6 firma, İran Cumhurbaşkanlığı Bilim İşleri Böşümü Uluslararası İlişkiler Merkezi ve İnovasyon ve Gelişme Fonu'nun desteğiyle İran ürünlerinin dünya pazarlarına ihractını artıma amacıyla fuaraa geniş katılım gösterdi.

29. PlastEurasia Fuarı'nın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, İKMİB TİM Delegesi ve İKMİB Plastik Komitesi Başkanı Mehmet Uysal'ın yanı sıra sektörün önde gelen STK'larının yöneticileri, PAGEV Yönetim Kurulu ve sektör temsilcileri katıldı.

Avrasya'nın en büyük plastik endüstrisi fuarı olan Plast Eurasia İstanbul Fuarı'nın, bu yıl 29'uncusu 4-7 Aralık 2019 tarihlerinde TÜYAP'ta düzenleniyor. İKMİB üyesi 128 firma ile birlikte 403'ü Türk olmak üzere bin firmanın yer aldığı fuarda, İKMİB tarafından alım heyeti gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk sivil toplum yapılanmalarından Plastik Sanayicileri Derneği'nin (PAGDER) 50'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle katılımcı firmalara plaket takdim edildi.

Fuarın organiztörlerinden Bülent Ünal, açılışta yaptığı konuşmada, 'Plastik ve polimer sanayinin boyutları, insanların hayatında öyle bir konuma ulaştı ki doğumdan ölüme kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Örneğin birçok tıp ürünü yüzde yüz polimere bağlıdır' dedi.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavur Eroğlu da yaptığı konuşmada plastiksiz dünyanın mümkün olduğuna işaret ederek, Böyle bir dünyanın kurulması için ağır bedeller ödemeliyiz. Örneğin polimer su şişesinin cam şişeye dönüştürülmesi için fiyatların 10 kat artması gerekmektedir' diye konuştuı.

Alım heyetine ilişkin bilgi veren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Geçen yıl 51 bin 864 kişi tarafından ziyaret edilen Plast Eurasia fuarı özellikle Balkanlar, Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Asya bölgeleri ile ticaret imkânı açısından büyük önem arz ediyor. Biz de İKMİB olarak fuar kapsamında alım heyeti düzenleyerek sektörümüzün ihracatına yönelik potansiyel ülkelerden getirdiğimiz alıcılar ile Türk plastik sektörümüzü buluşturuyoruz. Bu yıl fuarın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede'nin teşrifleri ile birlikte gerçekleştirdik. Fuarda plastik sektöründe faaliyet gösteren İKMİB üyesi 128 ihracatçı firmamız katılımcı olarak yer alıyor. PAGDER'in 50'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle PAGDER Başkanı Sayın Selçuk Gülsün ile birlikte katılımcı firmalarımızı ziyaret ettik. Plastik sektörü, kimya sektörümüzün 16 alt sektörü arasında, en çok ihracat gerçekleştiren sektör olarak ilk sırada yer alıyor." değerlendirmesini yaptı