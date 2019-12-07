Keşm Adası'ndan yurt dışına 1 yük teknesi ihracatı yapıldı

İRNA'ya açıklamalarda bulunan Keşm Serbest Bölge Kurumu Sanayi, Maden ve Üretimi Kolaylaştırma Müdürü Muhammed Mhedi Berenci, 'Bu yük teknesi, Keşm Adası'nda yerleşik bir firma tarafından ve bir yabancı yatırımcının siğarişi üzerine yapılarak Behmen İskelesi'nde denize açıldı' dedi.

Anılan yük teknesinin 33 metre uzunluğu, 9.6 metre genişlik, 4.3 metre su alan yer, 150 ton net ağırlık ve 150 ton yük taşıma kapasitesi olduğuna dikkati çeken Berenci, bu teknenin o ülkeye satışının 15 bin dolar dövizin ülkeye girmesine neden olduğunu belirtti.

Petrol dışı ihracat için rekabet edebilir ürünlere kapasite oluşturulmasına ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Berenci, 'Ayrıca hükümetin yerli üretimi, ihracata dönüştürme ve iş ortamını iyileştirme gibi alanlardaki yaklaşımı ön oolana çıkmaktadır' diye konuştu.