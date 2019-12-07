Dünya Turizm Örgütü ile İran arasındaki iş birliği gelişecek

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı Turizm İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Veli Timuri ile bir araya gelen Dünya Turizm Örgütü Danışmanı Marcello Notarianni, 30 ülkede turizm danışmanı olarak görev aldığını ve turizm sektörü çalışanlarının bu alanda katılım göstermesinin önemli olduğuun ifade etti.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Timuri de bu göröüşmede yaptığı açıklamada, turizm sanayinin İran için önemli olduğuna değinerek, Dünya Turizm Örgütü ile iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

İran'da bulunan mevcut kapasiteleri nedeniyle turizmin petrolün yerine tutabileceğine dikkati çeken Timuri, 'İran 7 bişn yıllık uygarlık geçmişi ve iklim çeşitliliği ile dünyanın turizm destinasyonları arasında dikkat çekmektedir. Doğal ve tarihi cazibe merkezlerinin yanı sıra ülkemizde kökleri çok eskiye dayanan gelenek görenkler ve yerel yemekler, elbise ve müzik mevcut' değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz kışın Dünya Turizm Örgütü ile yazılı bir anlaşma imzaladıklarına işaret eden İranlı yetkili, 'Bu yazılı anlaşma İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Munisan ile Dünya Turizm Örgütü Başkanı Zorab Polikaşvili arasında imzalandı' diye ekledi.