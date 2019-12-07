İran ve Umman ticari ilişkilerin artırılmasına vurgu yaptı

Bugün başkent Tahran'da düzenlenen İran-Umman Ortak Ekonmik Komisyonu 18. Toplantısı'nda konuşan Umman Ticaret ve Sanayi Bakanı bin Mesud bin Ali Seyyidi, iki ülke arasında deniz taşımacılığına ilişkin imzalanan anlaşmanın uygulanması için gereken yatırım teşvikinin çıkarılmasını istediklerini belirtti.

Umman'ın petrokimya sektöründe iyi bir gelişme katettiğine dikkati çeken Ummanlı Bakan, Umman'a komşu oazarların bu ürünü ithal etmeye hazır olduklarını ve serbest bölgelerin bunun gerçekleşmesi için kolaylıklar sağlayacaklarını ifade etti.

Son yılarda İran ve Umman limanları arasında gemilerin hareketliliğinin arttığına değinen Seyyidi, 'İran meyveleri doğrudan Umman piyasasına girmektedir. İran meyveleri ülkemizde çok zeöl konuma sahipler' diye konuştu.

Ummanlı yetkili konuşmasının sonunda 1 milyar dolar olan İran-Uman ticaret hacminin iki ülke ilişkilerine yaraşır olmadığına vurgu yaptı.

Son aylarda İran ve Umman'dan birçok ekonomik ve siyasi heyet, iki ülkeyi karşılıklı ziyaret ederek, ikili ilişkilerin gelişmesine özel önem verdiklerini gözler önüne sermektedir.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi de geçtiğimiz hafa Tahran'a gelerek İranlı üst düzey yetkililerle ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.