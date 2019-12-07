Fordo tesisinin kullanımının değiştirilmesi planını tam olarak uygulayacağız

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rus yetkili, 'Biz halihazırda planı askıya aldık. Ancak bu plandan vazgeçmeyeceğiz ve onu tam olarak devreye sokacağız' dedi.

Rusya'nın İran tarafından Fordo tesislerinde santrifüjlere gaz enjekte etmesi ve ABD'nin 15 Aralık'ta İran'a karşı yeni yaptırımları devreye sokacağını açıklamasına ilişkin tepki vermesi için zamana ihtiyacı olduğuun dile getiren Rybakov, Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalan diğer tarafların asıl amacının ABD'nin bu anlaşmaya tamamen son vermek istemesi hedefine karşı harekete geçmek olduğunu belirtti.

Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalan tarafların asıl hedefinin ABD'nin yıkıcı politikalarına karşı koymak olduğunun altını çizen Ryabkov, anlaşmay baplı tarafların burada kalması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı 14. Ortak Komisyon Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde toplantıya katılan taraflar, Nükleer Anlaşma'nın çok taraflı bir kazanım olduğunu ve Nükleer Silahların Yaygınlaştırılmasını Önleme Antlaşması bünyesinde çok kilit bir unsur olduğunu bildirdi.