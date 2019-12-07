Meşhed, Dünya Belediye Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yapmak için aday

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gulamhüseyin Dehgani konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Meşhed'in birçok alanda elinde bulundurduğu kapasiteler dikkate alınarak, bu şehrin Dümya Belediye Başkanları Toplantısı'na ev shaipliği yapması için koşullar mevcut' dedi.

Meşhed ile İran'ın yurt dışındaki temsilcilikleri arasındaki iletişiin genişlemesini umduklarını dile getiren Dehgani, Meşhed Belediye Başkanı'nın iş birliğine hazır olması ve İran'ın yurt dışı temsilcilerinin iş birliği ile Meşhed'de Dünya Belediye Başkanları Toplantısı'nın düzenleneceğini açıkladı.

Bu toplantının yapılması ile Meşhed'in kapasitesinin tanıtımının yapılacağına değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı, 'Meşhed, İmam Rıza'nın türbesinin yer alması ve yılda 4 milyondan fazlasının yabancı uyruklu olmak üzere 30 milyon dini ziyaretçi tarafından ziyaret edilmesi göz önüne alındığında, şehrin yatırım için büyük otansiyel taşıdığı görülmektedir' dedi.

Meşhed Belediye Başkanı da toplantıda yaptığı açıklamada, 'Başta komşu ülkeler olmak üzere şehir diplomasisi konusunda iyi işler yaptığımız için, İran'ın yurt dışında bulunan temsilciliklerinin kapasitesini şehrimizin ekonomisi ve genel drumunu iyileştirmek için kullanabiliriz' dedi.

İran'ın yurt dışındaki temsilcisliklerinde görev yapan 28 diplomatı Uluslararası Meşhed Yatırım Fırsatları ve Şehir Ekonomisi Fuarı'nı da gezdi.

3. milyon nüfusu ile başkent Tahran'ın ardından İran'ın ikinci en büyük şehri konumunda olan Meşhed'e yılda 30 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi gelmektedir.