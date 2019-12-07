Zarif, Batı'yı İsrail rejiminin nükleer cephaneliği ile ilgili sessizliğinden dolayı eleştirdi

Twitter hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, 'İsrail bugün İran'ı hedef alan bir nükleer başlık taşıyan füze denedi. Üç AB ülkesi ile ABD, gerçekten nükleer başlık taşımak için tasarlanan füzelerle dolu Batı Asya'nın tek nükleer cehpaneliği için şikayette bulunmuyor. Ancak bizim konvansiyonel ve savunma silahlarımız için sinirleniyorlar' paylaşımında bulundu.

Zarif daha önce de ABD'nin İran nükleer meselesi ile iglili iddialarına yanıt olarak BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararının İran'ın balistik füzeleri denemesini yasaklamadığını açıklamıştı.

Zarif mesajında, ‘’ABD yetkilisi Brian Hook, bizim Kapsamlı Ortak Eylem Planındaki (KOEP) ortaklarımızı yerinde bir hatırlatmada bulunmuştur. Kendisi 2231 nolu BMGK kararında füze denemelerinin yasaklanmadığını bildiriyor ve bunun nükleer anlaşmanın sorunlarından biri olduğunu bildiriyor. ‘’ diye yazdı.

Zarif, dün de Avrupa Troykasının BM Genel Sekreterine İran füze denemeleri ile ilgili yazdığı mektubu eleştirerek, ‘’Bu mektup bu ülkelerin KOEP ile ilgili taahhütlerini yerine getirmemelerini gizlemek yazılmıştır. ‘’ dedi.

İsrail rejimi dün balistik füze denediğini açıkladı. Rejimin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balistik füze denemesinin İsrail'in orta kesiminde yer alan bir üsten yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, denemenin önceden planlandığı ve buna göre yapıldığı kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde ise bazı yabancı medya kaynaklarının, bu füze motorunun nükleer başlık taşıyan uzun menzilli Eriha füzelerine monte edilebileceğine ilişkin açıklamalarına yer verildi.