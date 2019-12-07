Mustafa Denizli Traktör'den ayrıldı

Traktör Kulübü İletişim ve Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin Traktör'den ayrılması kararı, kulübün genel müdürü ile görüşmesinden sonra alındığı duyuruldu.

Bu sezonun yarısna bile gelinmeden Traktör'den ayrılan Denizli'nin yerine geçici olarak Ehad Şeyh Lari teknik direktör olarak atandı.

Haziran 2019'da İran'ın çok sevilen Traktör kulübünün teknik direktörü olarak göreve başlayan Mustafa Denizli, İran liginin 13. haftasına kadar 18 puan alabildi.

Denizli'nin geçtiğimiz haftalarda da Traktör'den kişisel nedenlerle ayrılmak istediği kamuoyuna yansımıştı.

Traktör Futbol Kulübü İran Fars körfezi Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasının sonunda 18 puanla 8. sırada yer alıyor.