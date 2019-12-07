İran ve Güney Afrika ilişkilerinin artmasına vurgu yapıldı

İran-Güney Afrika siyasi ilişkilerinin iyi seviyede olduğuna işaret eden İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı Muhammedrıza Kerbasi, iki ülke ticaret hacminin halihazırda 100 milyon dolar olduğunu hatırlattı ve ekonomik ilişkilerin de siyasi ilişkilerle paralel olarak gelişmesi gerektiğini dile getirdi.

Güney Afrika'nın 2018 yılında 135 milyar dolar dış ticaret çektiğini belirten Kerbasi, bu ülkenin bu konuda edindiği tecrübe ve kazanımlar dikkate alınarak, İran'a da Afrika sermayesinin gelmesine katkıda bulunmasını umduklarını ifade etti.

İki ülkenin ortak yatırım için gerekli ve iyi kapasiteler barındırğının altını çizen Kerbasi, 'İran Ticaret Odası da Güney Afrika ile ticaret yapan iş adamlarının isteği üzerine İran-Güney Afrika Ortak Ekonomik Komisyon Toplantısı'nı gerçekleştirdi' diye konuştu.

İranlı ve Güney Afrikalı yetkililerin karşılıklı olarak ülkelerini ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretler sonucu bazı konularda mutabakat sağlandığına değinen İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı Kerbasi, petrokimya, zift, petrol türevi ürünler, araç ve otomotiv parçaları, elektrik üretimi, inşaat ve teknik ve mühendislik alanlarında iki ülkenin iş birliği seviyesini geliştirebileceğinin altını çizdi

Resmi olmayan verilere göre İran takviminin ilk altı ayında (21 Mart-22 Eylül arası) İran'ın Güney Afrika'ya ihracatı 43 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 27 milyon dolar olan bu rakamın bu yılki verilere baktığımız zaman, 16 milyon dolar yükseldiği görülmektedir.