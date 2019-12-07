İran ile Japonya Ortadoğu İş Birliği Merkezi iş birliği yapacak

Enerji Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Enerji Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Danışmanı Muhammed Ali Ferehnakiyan, Japonya Ortadoğu İş Birliği Merkezi Genel Müdürü Hiroto ile yaptığı görüşmede, Japon uzman ve öğretim görevlilerinin katılımıyla eğitim dönemlerinin İran'da düzenlenmesi konusunuj ele aldı.

Ferehnakiyan bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Japonya ile yapılan görüşmeler çerçevesinde 2020 yılında 5 eğitim dönemi ve 6 çalıştayın düzenlenmesine ilişkin mutabık kalındı' dedi.

Japon tarafının eğitim dönemi ile iglili bilgilendirildiğini altını çizen Ferehnakiyan, 'Japonya'nın onayından sonra belli bir zamanlama ile 2020 yılında bu eğitim dönemlerini başlatacağız' diye konuştu.

Ferehnakiyan'ın belirttiğine göre, Japonya ile yapılan anlaşma kapsamında Japon uzman ve bilim adamlarının İranlı uzmanlarla ileitşim ve iş birliğinin geliştirilmesi konusu da gündemde.

İranlı yetkilinin ifadesine göre, mutabakat zaptında ele alınan diğer bir husus, fosil enerji kullanılmaksızın binalar inşa edilmesi gibi inşaat sektörü konuları da yer aldı.