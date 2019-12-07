İran taşımacılık alanında bölge ülkeleri ile iş birliğini geliştirmek istiyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa-Kafkasya-Asya Devletlerarası 14. Komisyon Toplantısı'nda konuşan Yol ve Şehircilik Bakanlığı Taşımacılık İşlerinde Sorumlu Bakan Yardımcısı Şehram Ademnejad, 'İran, diğer ülkelerle taşımacılığa ilişkin sorunların ortadan kaldırılması için iş birliğine hazır' dedi.

İran'ın değerli coğrafi konumu ve taşımacılık ve transit projelerini tüm yönleriyle geliştirme hedefi nedeniyle Avrupa'yı Asya ve Kafkasya'ya bağlama konusunda çok ciddi adımların attığına değinen Ademnejad, 'İran'ın özel coğrafi konumu, ülkemizi Fars Körfezi, Karadeniz ve Orta Asya'nın bağlantı yoluna dönüştürmüştür' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın sınır geçişleri sürecinin iyileştirilmesi için büyük adımlar attığının altını çizen İranlı yetkili, transitle ilgili elektronik sistem ve mekanizmaları tam kapasiteli kullanıma sokmak için İran tarafından azami çaba gösterildiğini kaydetti.

İran'ın taşımacılıkta komşu ülkelerle iş birliğine kazan-kazan yaklaşımı ile haraket ettiğine değine Ademnejad, 'Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurarak, uluslararası taşımacılığın geliştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz' diye knouştu.

Avrupa-Kafkasya-Asya Devletlerarası 14. Komisyon Toplantısı, İran ve Türkiye'nin da aralarında bulunduğu 6 Aralık günü 13 ülkenin katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

Bu komisyona üye ülkeler arasında İran ve Türkiye dışında Bulgaristan, Moldavi, Romanya, Ukrayna, Ermenistanü, Gürcistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan yer alıyor.