KOEP Ortak Komisyon Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

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6 Aralık günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Nükleer ANlaşma Ortak Komisyonu 14. Toplantısı'na anlaşmaya taraf ülkelerin dışişleri bakan yardımcıları ve siyasi genel müdürler düzeyinde düzenlendi.

Oturumun başkanlığını İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı ve AB Dış Politika Komiseri Yardımcısı Helga Schmidt yaptı. Toplantıya Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya temsilcileri de katıldı.

Çok kritik şartlarda gerçekleşen bu toplantıda taraflar, İran'ın ABD'nin Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilmesine karşın 14 ay boyunca taahhütlerini yerine getirdiğini kabul ettiklerini, ancak İran'ın son dönemde anlaşmadaki taahhütlerini askıya alması kararını endişeyle izlediklerini ifade ettiler.

Anlaşmanın korunması yönünde tüm tarafların elinden geleni yapması gerektiği vurgulanırken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran nükleer taahütlerini denetleme işlevinin önemi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının uygulanması konusunun önemine değinildi.

Taraflar ayrıca tansiyonların düşürülmesinine yönelik gösterilen son diplomatik çabaları överek, Nükleer Anlaşma ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması yönünde çabalarını sürdüreceklerini ifade ettiler.