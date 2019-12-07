Tahran-Muskat ekonomik ilişkilerinin artmasına vurgu

İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Ticaret Odası'nın verilerine göre, iki ülke ticari ilişkileri gittikçe gelişmekte ve bu doğrultuda 2013 yılında 146 milyon dolar olan İran'ın Umman2a ihracatı, şimdi 728 milyon dolara ulaşmıştır.

İran ve Umman, siyasi düzeyde çok iyi ilişkilere sahip olmalarına rağmen, ekonomik açıdan istenen düzeye ulaşmamışlardır.

2013 yılında İran ve Umman arasında ortak ticaret odasının kurulmasından sonra, ikili ekonomik ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına odaklanıldı ve ABD yaptırımlarına rağmen, geçtiğimiz 5 yılda bu ilişkilerin yüzde 5.3 büyüdüğüne tanık olduk.

Geçtiğimiz son 40 yılda Tahran-Muskat ilişkilerinin iş birliği düzeyine bakıldığında, iki ülke yetkilileri ve özel sektörlerinin ilişkilerinin güçlü olduğu ve bu sürecin devam etmesinin beklenildiği kaydedilmektedir

İran-Umman Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın hafta sonu Tahran'da düzenlenmesi bekleniyor. Bununla birlikte ikili ekonomik ilişkilerin artmaıs hedeflenmektedir.