6 Ara 2019 21:28
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News Code: 83583468
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Irakçi: Tüm KOEP üyeleri Amerika’yı gerginliklerin kökeni olarak görmektedir

Irakçi: Tüm KOEP üyeleri Amerika’yı gerginliklerin kökeni olarak görmektedir

Viyana, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 14. Ortak Komisyonu sonrası yaptığı açıklamada, oturumda tüm üyelerin Amerika’nın KOEP’teki gerginliklerin kökeni olduğunu vurguladıklarını söyledi.

Açıklamada bulunan Irakçı, tüm üyelerin İran’ın KOEP’ten yararlanmadan bu uluslararası anlaşmanın devam etmesinin mümkün olmayacağının vurguladıklarını söyledi.

Komisyon toplantısının gergin ortamda yapıldığını ve ciddi konuların tartışıldığını ifade eden Irakçi, buna rağmen tüm tarafların anlaşmanın korunmasına vurgu yaptığını ve anlaşmanın korunması için tüm çabaların yapılması gerektiğinde hemfikirler olduklarını söyledi.

Komisyon toplantısı sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yeni başkanı Rafael Grossi ile ilk görüşmesini yapan Irakçi, görüşmenin yararlı olduğunu ve başlangıç için iyi bir görüşme olduğunu söyledi.

Irakçi, Grossi’nin Ajansın İran ile ilişkilerinin korunması gerektiğini vurguladığını söyledi.

Irakçi, görüşmede bazı konular ve çözüm yolları hakkında fikir alış verişinde bulunulduğunu söyledi.

Irakçi, Grossi’nin UAEK başkanı olarak profesyonel bir ortamda, siyasi baskılardan uzak iyi niyetli bir irade sergilediğini belirterek bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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2012

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