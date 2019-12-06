Rusya: İran’ın füze ve uzay programları yasaklanmamıştır

BM Genel Sekreterine hitaben yazılan mektupta, İran’ın BM üyesi ve NPT gibi kitle imha silahlarını geliştirme bir çok sürece üye olduğunu belirterek, hiçbir süreçte ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 nolu kararında İran’ın uzay ve füze programının yasaklandığının altı çizildi.

Mektupta, İran’ın nükleer silah ürettiği veya geliştirdiğine dair her hangi bir delil bulunmadığı ifade edilerek, İran’ın 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararını yerine getirerek, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze planlaması ve üretimi yapmadığı vurgulandı.

Mektupta bunun aksi yönünde de hiçbir bilginin BM Güvenlik Konseyine ulaşmadığı ifade edilen mektupta, bazı BM Güvenlik Konseyi üyelerinin füze teknolojisi hususunu tahrif etmelerinin üzüntü verici olduğu ifade edildi.

Mektupta İran aleyhindeki ithamların sadece nükleer anlaşmadan ayrılan tek bir ülke (Amerika) tarafında ortaya atıldığı ifade edilerek, bu ülkenin çıkışının esasen BM bildirgesinin 25. Maddesine aykırı olduğu ifade edildi.

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2012