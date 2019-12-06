Irakçi ve yeni UAEK Başkanı görüştü

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu için Viyana’da bulunan Irakçi, toplantı sonrası Grossi ile UAEK Genel Merkezinde görüştü.

Taraflar görüşmede İran-UAEK ilişkileri ve işbirliği akında görüştüler.

Eski UAEK Başkanı Amano’nun vefatı sonrası bu makama seçilen Grossi, ilk açıklamalarında İran ile ilişkiler konusunda, ‘’Ben kumda yeni birisiyim, oturup konuşmamız ve işleri başlamamız lazım. İran ile konuşmada bir konum belirtmem uygun olmaz ve insaflıca da olmaz. ‘’ dedi.

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2012