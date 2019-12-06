Rusya: Tüm KOEP üyeleri, anlaşmanın korunmasını istemektedir

Yolyanov, twitter hesabından yaptığı açıklamada, KOEP’e üye tüm tarafların anlaşmayı destekleme hususunda hemfikir olduklarını söyledi ve bunun bugünkü komisyon toplantısındaki tartışmaların en önemli sonucu olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Siyasi Genel Müdürü Fu Sonc, Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) taraf tüm ülkelerin Amerika’nın KOEP’i mevcut durumdaki sorunlarında ana müsebbip olduğu hususunda hemfikir olduklarını söyledi.

Sunc, Viyana’da KOEP üyeleri toplantısı sorası yaptığı açıklamada, KOEP üyesi ülkelerin üye ülkelerin Maşa mekanizmasını faal etmediği düşünmediklerini söyledi.

Sunc bugün düzenlenen toplantıda üye ülkelerin İran’dan KOEP çerçevesindeki tüm taahhütlerine geri dönmelerini istediklerini ifade etti.

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2012