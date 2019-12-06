KOEP, 14. Ortak Komisyonu sonlandı

3 saat süren oturumun başkanlığını İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ve AB Dış Politika Komiseri Yardımcısı Helga Schmidt yapmaktaydı ve toplantıya Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya temsilcileri de katıldı.

Toplantının yeri bazı tehditlerden dolayı değiştirilerek Viyana’daki AB binasında yapıldı.

Irakçi daha önce Çin ve Japonya’da KOEP’in son durumu ile ilgili görüşmelerde bulunmuştu ve bugün de toplantı sonrası bazı ikili temaslarda bulunması beklenmektedir.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

Karşı taraf şu ana kadar taahhütlerinin yerine getirmesi yönünde bir adım atmadığından İran şu ana kadar 4 adımda bazı taahhütlerini azalttığını ilan etmiştir.

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2012