Vaizi: Hükümetin politikası komşularla ilişkilerin normalleşmesidir

Horasan Rezevi ilinde açıklamada bulunan Vaizi, Afganistan ile ilişkilerin çok iyi olduğunu fakat Türkmenistan ile bazı zorluklar yaşandığını belirtti.

Sorunların çözümü için halka dayanılması gerektiğini ifade eden Vaizi, halka dayanılarak güveninin kazınılacağını söyledi.

Vaizi, İran’ın ekonomik savaşta olduğunu ifade ederek, bundan dolayı safların daha sık ve içerideki üstün yönlere dayanılması gerektiğini söyledi.

Vaizi, doğru davranılarak düşmana azami baskı politikasının cevap vermediğinin ispatlanması gerektiğini ifade eden Vaizi, ayrıca doğru davranılarak, İran ile ticaret önündeki engellerin kaldırılmasının Avrupalılar ve İran ile ticaret yapmak isteyen şirketlerde genel bir isteğe dönüşmesi gerektiğini söyledi.

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2012