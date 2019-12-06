Çin: Amerika, İran’a karşı yanlış baskı politikasını durdurmalı

Hua günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Amerika’dan İran üzerine uyguladığı azami baskı politikasını, ambargolar ve tehditlere son vermesini ve Fars Körfezindeki gerginliklerin azaltılması için diplomatik bir çözüm yolu bulmasını istedi.

ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çıkmakla yetinmediğini ifade eden Hua, ABD’ninn İran’a uyguladığı baskının yanında nükleer anlaşma kalan diğer ülkeleri de ambargo ve cezalandırmakla tehdit ettiğini söyledi.

Hua, Amerika’yı eleştirerek, Washington’un nükleer anlaşmadan çıkmasının bölge sorunlarının daha girift hale geldiğini söyledi.

Çinli sözcü, diyalog ve müzakerenin İran nükleer meselesinin çözümü için tek yol olduğunu belirterek, anlaşmada kalan tüm tarafların anlaşmayı tam uygulamalarını temenni etti.

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2012