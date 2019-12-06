Gholami: Yabancı öğrencileri gelir kapısı olarak görmüyoruz

Meşhed kentinde düzenlenen Uluslararası Milletler Kültür Festivalinde konuşan Gholami, ‘’Yabancı öğrencilerin İran’da olması tüm milletlerin öğrencilerinin bir biri ile tanışması için uygun bir fırsattır ve bu dostluklar dünyada uzun vadeli bilimsel işbirliğinin temeli olacaktır. ‘’ dedi.

İran’daki bilim merkezleri tarihi geçmişine değinen Gholami, ‘’Condi Şapur üniversitesi 1750 sene önce dünyanın ilk üniversitesi olarak faaliyete başladı ve geçen sene UNESCO listesine kaydedildi. ‘’ dedi.

İran’ın bu sene bilimsel faaliyetlerde dünyada 16. Sırada yer aldığını ifade eden Gholami, 2020’de bu sıralamanın 15 olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

İran’ın Nano, Bayo, Uzay Bilimleri ve Kök Hücre alanlarında dünyanın sayılı ülkelerinden olduğunu ifade eden Gholami, İran üniversitelerinin araştırma ve bilimsel çalışmalar için uygun ortamlar olduğunu söyledi.

İran üniversitelerinde büyük kapasiteler olduğunu ifade eden Gholami, yabancı öğrenci artışı için de geniş çaba yaptıklarını söyledi.

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2012