Zarif: 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı İran’ın balistik füze denemelerini yasaklamamıştır

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif mesajında, ‘’ABD yetkilisi Brian Hook, bizim Kapsamlı Ortak Eylem Planındaki (KOEP) ortaklarımızı yerinde bir hatırlatmada bulunmuştur. Kendisi 2231 nolu BMGK kararında füze denemelerinin yasaklanmadığını bildiriyor ve bunun nükleer anlaşmanın sorunlarından biri olduğunu bildiriyor. ‘’ diye yazdı.

Zarif, dün de Avrupa Troykasının BM Genel Sekreterine İran füze denemeleri ile ilgili yazdığı mektubu eleştirerek, ‘’Bu mektup bu ülkelerin KOEP ile ilgili taahhütlerini yerine getirmemelerini gizlemek yazılmıştır. ‘’ dedi.

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2012