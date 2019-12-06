Musevi, Amerika kongresinin Çin aleyhindeki uygulamasını mahkum etti

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’Uluslararası hukuk nezdindeki ilkelere bu gibi açık saldırılar Amerika’nin diğer ülkelerin içişlerine müdahalesinin o ülke dış politikasında bir ilkeye dönüştüğünün göstergesidir. ‘’ dedi.

Amerika’nın Kızılderilileri katletmesi, zencileri köle olarak kullanması ve Afganistan, Irak, Suriye, Filistin ve Yemen Müslümanlarını katletmesini hatırlatan Musevi, o ülkenin kavimkler, soylar ve Müslümanlarla ilgili söz söyleme hakkına sahip olmadığını söyledi.

Amerikan uygulamalarının dünya barışlını tehdit ettiğini ifade eden Musevi, bağımsız ülkelere Amerika’nın bu davranışları karşısında tepki vermelerini tavsiye etti.

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2012