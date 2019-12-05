Tahtirevançi: AB troykasının İran ile ilgili mektubu siyasi nedenlerle hazırlanmıştır

Tahtirevançi, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanına gönderdiği mektupta, yazılan mektubun 2231 nolu Güvenlik Konseyi kararının 3. Ekinin kendilerince yorumu olduğunu belirtti.

Tahtirevançi, bu ülkelerin mektubunun sosyal medya iddiaları, geçerliliği yok olan raporlara dayanarak hazırlandığını ve siyasi maksatlı olduğunu belirtti.

Tahtirevançi mektubunda, İran’daki mevcut füzelerin nükleer başlık taşıma yeteneğine göre yapılmadığını ifade ederek, 2231 nolu Güvenlik Konseyi kararının da İran füze programını sınırlamadığını ve bundan dolayı İran faaliyetlerinin bu karara aykırı olmadığını söyledi.

2017 yılında bir kez daha İran’a ait uzaya füze fırlatma sistemlerinin BM Güvenlik Konseyinde gündeme geldiğini ifade eden Tatirevançi ve bu toplantı esnasında da konsensüs sağlanmadığını ifade etti.

Tahtirevançi, uluslararası camiadan Amerika ve bazı sanayileşmiş ülkelerin sahte kaygı iddialarıyla uzat teknolojilerini tehlike olarak lanse etmeleri karşısında uyanık olmalarını istedi.

İran’ın 2231 nolu karara karşı hiçbir faaliyetinin bulunmadığını ifade eden Tahtirevani, İran’ın kati bir şekilde füze programına devam edeceğini söyledi zira bu programların uluslararası kanunlar çerçevesinde İran’ın zati hakları olduğunu ve İran’ın güvenlik ve sosyal menfaatleri için gerekli oluğunu söyledi.

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2012