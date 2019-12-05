Cihangiri: Bölge ülkeleri ile işbirliği İran’ın en önemli dış politika önceliğidir

Tahran’a düzenlenen bölgesel su yönetimi toplantısına katılanlarla görüşen Cihangiri, İran’ın bölge ülkeleri ile işbirliğinde bir sınırlama olmadığını ve bu kabil toplantıların en önemli hedefinin bölge milletleri lehine olan projelerin uygulanması olduğunu söyledi.

Suyun insanlık tarafından şekillenen medeniyetin ana temeli olduğunu ifade eden Cihangiri, günümüzde de bir çok milli ve bölgesel çatışmanın su eksenli olduğunu söyledi.

Son yıllarda bölgedeki savaşların bölgeye bir çok zarar verdiğini ifade eden Cihangiri, bölgedeki İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerin çevre sorunlarından etkilendiklerini söyledi.

İran kentli nüfusunun yüzde yüz ve köylerdeki nüfusun yüzde 76’sının şebeke suyu kullandıklarını ifade eden Cihangiri, uluslararası kurum ve kuruluşlardan bu toplantılara destek vermesini istedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesindeki "Tahran Kentsel Su Yönetimi Bölgesel Merkezi (RCUWM) 10. Yönetim Kurulu Toplantısı" bugün Başkent Tahran'da yapıldı.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan'ın açılış konuşmasını yaptığı kentsel su yönetimi toplantısına, Türkiye, Umman, Almanya, Afganistan, Irak, Hindistan, Mısır, Lübnan, Bangladeş, İsviçre, Ermenistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Pakistan'ın da içinde bulunduğu 16 ülkenin yanı sıra 8 bölgesel ve uluslararası kuruluş katıldı.

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2012