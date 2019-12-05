6 Ara 2019 00:09
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Zarif: Avrupa Troykasının İran ile ilgili mektubu KOEP ile ilgili kifayetsizliklerini gizlemek içindir

Zarif: Avrupa Troykasının İran ile ilgili mektubu KOEP ile ilgili kifayetsizliklerini gizlemek içindir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Avrupa Troykasının İran ile ilgili BM Genel Sekreterine yazdığı mektubun bu ülkelerin Kapsamlı Ortak Eylem Planı ( KOEP) ile ilgili kifayetsizliklerini gizlemek için kaleme alındığını söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’AB troykasının İran füzeleri ile ilgili BM Genel Sekreterine yazdığı mektup boş ve o ülkelerin KOEP il ilgili en asgari taahhütlerini yerine getirmeme yönündeki kifayetsizliklerini gizlemek için yapılmıştır. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Eğer Avrupa troykası azcık itibar peşindeyse buna egemenllik haklarını kullanarak Amerika zorbalığı karşısında durarak başlayabilir.’’ diye yazdı.

Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileri Çarşamba günü BM Genel Sekreterine bir mektup yazarak, İran balistik füzelerinin nükleer başlık taşıma gücüne sahip olduklarını ve bunun BM Güvenlik Konseyinin İran’dan istediklerine aykırı olduğunu belirttiler ve bu konunun BMGK’ya sunacağı bir sonraki nükleer anlaşma ile ilgili raporunda belirtmesini istediler.

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2012

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