Zarif: Avrupa Troykasının İran ile ilgili mektubu KOEP ile ilgili kifayetsizliklerini gizlemek içindir

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’AB troykasının İran füzeleri ile ilgili BM Genel Sekreterine yazdığı mektup boş ve o ülkelerin KOEP il ilgili en asgari taahhütlerini yerine getirmeme yönündeki kifayetsizliklerini gizlemek için yapılmıştır. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Eğer Avrupa troykası azcık itibar peşindeyse buna egemenllik haklarını kullanarak Amerika zorbalığı karşısında durarak başlayabilir.’’ diye yazdı.

Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileri Çarşamba günü BM Genel Sekreterine bir mektup yazarak, İran balistik füzelerinin nükleer başlık taşıma gücüne sahip olduklarını ve bunun BM Güvenlik Konseyinin İran’dan istediklerine aykırı olduğunu belirttiler ve bu konunun BMGK’ya sunacağı bir sonraki nükleer anlaşma ile ilgili raporunda belirtmesini istediler.

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2012