Zengene: Amerika ile müzakere şartı tüm ambargoların kaldırılmasıdır

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 177. Olağan Toplantısı için Viyana’da bulunan Zengene, IRNA’ya yaptığı açıklamada, yeni 6 Avrupa ülkesinin INSTEX’e katılması ile ilgili, ‘’Petrol parası INSTEX’te değişmedikçe bir şey değişmeyecektir. Petrol parası değiştiği takdirde bir mekanizma oluştuğunu söyleyebiliriz. ‘’ dedi.

OPEC üyesi ülkelerinin petrol üretim miktarını azaltmasını desteklediğini ifade eden Zengene, bunun onaylanmasının OPEC için büyük bir başarı olacağını söyledi.

OPEC’inn 177. Olağan Toplantısı bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da OPEC Genel Merkezi'nde örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla başlayacaktır.

OPEC ile OPEC dışı petrol üreten bazı ülkelerden oluşan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) 17. görüşmesi öğle saatlerinde basına kapalı olarak düzenlenecek ve üye ülkelerin üretim kotalarının izlenmesi konusu ele alınacak.

Ardından, açılış konuşmasıyla başlayarak OPEC üyesi bakanların basına kapalı olarak devam edecekleri 177. Olağan toplantıda, küresel petrol piyasasındaki arz fazlası ve dünya genelindeki düşük petrol talebinin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının ardından bazı bakanlar basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Yarın ise toplam 10 üyeden oluşan OPEC dışı ülkelerin 7. toplantısı yapılacak ve ardından bir basın toplantısı düzenlenecek.

OPEC üyeleri, Aralık 2018'de yapılan anlaşmada toplam ham petrol üretimini günlük ortalama 800 bin varil düşürme kararı alırken, bunun 500 bin varillik kısmı Suudi Arabistan tarafından karşılanmıştı. OPEC dışı ülkeler ise anlaşma kapsamında, toplam ham petrol üretimi günlük ortalama 400 bin varil azaltmaya karar verirken, bu miktarın 228 bin varillik kısmını Rusya üstlenmişti. Bu anlaşma haziranda, gelecek yılın mart ayı sonuna kadar uzatılmıştı.

Norveç'teki bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy'den, bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak OPEC'in 177. Olağan Toplantısı öncesi küresel petrol piyasasının durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Rystad Energy'den yapılan açıklamada, OPEC üyesi ülkeler ve Rusya'nın ham petrol kesinti anlaşmasının süresini uzatmaması ve kesinti miktarını artırmaması durumunda Brent türü ham petrolün varil fiyatının gelecek yıl 40 dolara kadar düşebileceği vurgulandı.

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