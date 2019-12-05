Tahran ve Şam, Suriye su ve kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi işbirliği protokolü imzaladı

Protokol, İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ve Suriye Su Kaynaklanı Hüseyin Arnnus tarafından Tahran’da imzalandı.

Protokol çerçevesinde iki ülkenin bu husustaki işbirliğinin ve İranlı firmaların Suriye’deki varlığının çerçevesi çizilmektedir.

Erdekaniyan, dün Suriye Su Kaynakları Bakanı ile görüşmesi sonrası Suriyeli bakanının Tahran’da bulunduğu sürede taraflar arasında bir anlaşma imzalamaya çalıştıklarını belirtti.

Erdekaniya bu anlaşmanın İran firmalarının Suriye’de baraj, santral, su arıtma ve kanalizasyon tesislerinin yapımında bir mekanizma yaratabileceğini belirtti.

Erdekaniyan, iki ülke arasında uzmanlar heyeti oluşması ile projelerle ilgili uygulamaya başlatılacağını söyledi.

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2012