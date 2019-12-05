Irakçi: Hürmüz Barış Planı bölgesel gerginliklerin azaltılması yönünde atılmış bir adımdır

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Halit Jarullah ile görüşen Irakçi, İran’ın bölge ülkeleri ile ilişkilerini gelişme yönündeki azmine vurgu yaptı.

Hürmüz Barış Planının anlatmak için Kuveyt’te bulunan Irakçi, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezine kıyısı olan ülkelerin kapasitelerini kullanarak aydınlık bir bölge yaratabileceklerini söyledi.

Irakçi, İran’ın bölgesel işbirliğine inandığını ifade ederek, bu işbirliğine ulaşmanın tek yolunun diyalog olduğunu söyledi.

Irakçi, Kuveyt’in diyalog unsurunun güçlenmesi için olumlu rolünü taktir etti.

Jarullah da iki ülke arasındaki istişarelerin devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bölgedeki gelişmelere işaretle diyalogun bölge sorunlarının tek çözüm yolu olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012