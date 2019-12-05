5 Ara 2019 16:30
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News Code: 83582340
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Irakçi: Hürmüz Barış Planı bölgesel gerginliklerin azaltılması yönünde atılmış bir adımdır

Irakçi: Hürmüz Barış Planı bölgesel gerginliklerin azaltılması yönünde atılmış bir adımdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından önerilen Hürmüz Barış Planının bölgedeki gerginliklerin azaltılması yönünde atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Halit Jarullah ile görüşen Irakçi, İran’ın bölge ülkeleri ile ilişkilerini gelişme yönündeki azmine vurgu yaptı.

Hürmüz Barış Planının anlatmak için Kuveyt’te bulunan Irakçi, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezine kıyısı olan ülkelerin kapasitelerini kullanarak aydınlık bir bölge yaratabileceklerini söyledi.

Irakçi, İran’ın bölgesel işbirliğine inandığını ifade ederek, bu işbirliğine ulaşmanın tek yolunun diyalog olduğunu söyledi.

Irakçi, Kuveyt’in diyalog unsurunun güçlenmesi için olumlu rolünü taktir etti.

Jarullah da iki ülke arasındaki istişarelerin devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bölgedeki gelişmelere işaretle diyalogun bölge sorunlarının tek çözüm yolu olduğunu söyledi.

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2012

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