Zengene OPEC Genel Sekreteri ve Dönem Başkanı ile görüştü

Barkindo dün Arabistan, Irak, Kuveyt ve BAE bakanları ile 5 saat süren görüşmelerde bulundu.

OPC’e üye ülkeler ve üye olmayan ülkelerin bakanları daha önce 2020 yılının Mars ayına kadar Bir milyon 200 bin varil azaltması hususunda anlaşmaya varmışlardı.

Bugün ve yarın sürecek oturumlarda bu anlaşmanın akibeti hakkında karar alınacaktır.

Norveç'teki bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy'den, bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak OPEC'in 177. Olağan Toplantısı öncesi küresel petrol piyasasının durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Rystad Energy'den yapılan açıklamada, OPEC üyesi ülkeler ve Rusya'nın ham petrol kesinti anlaşmasının süresini uzatmaması ve kesinti miktarını artırmaması durumunda Brent türü ham petrolün varil fiyatının gelecek yıl 40 dolara kadar düşebileceği vurgulandı.

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2012