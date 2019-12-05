İran Kızılay kurumu 3 kıtada faaliyette bulunmaktadır

Sobhai, IRNA’ya yaptığı açıklamada, kurumun yurt dışındaki verilen hizmetlerine değinerek, İran Kızılay’ına ait iki hastane, poliklinik ve sağlık ocağının 13 Asya, Afrika ve Latin Amerika’da faaliyette olduğunu belirtti.

Sobhani, kurumun sağlık kurumlarının Azerbaycan, Afganistan, BAE, Bolivya, Fildişi Sahili, Sieraleon, Gana, Kongo, Kenya, Lübnan, Mali, Nijer ve Ekvador’da faaliyetlerini devam ettiklerini söyledi.

Bu ülke halklarının faaliyetlerden memnuniyet duyduklarını belirten Sobhani, Kızılay’ın bu merkezleri devletler ve milletlerin yakınlaşması için faaliyete geçirdiğini ifade etti.

İran Kızılay’ı 90 yıllık faaliyetlerinde kuruluşundan bu yana insani hedefler doğrultusunda hareketine devam etmektedir.

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2012